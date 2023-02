Was läuft heute? | Die wundersame Welt des Louis Wain, OMG mit Jana Ina Zarrella, The Tunnel

Die wundersame Welt des Louis Wain

Dieser biografische Film erzählt die Geschichte des Malers Louis Wain (Benedict Cumberbatch). Im viktorianischen England gehörener und seine Frau Emily (Claire Foy) zu den Ersten, die eine Katze als Haustier halten. Wain wird mit ungewöhnlichen Bildern von Katzen berühmt und sie begleiten ihn bis zu seinem Tod. Das Drama „Die wundersame Welt des Louis Wain“ könnt ihr bei Wow streamen.

#OMG mit Jana Ina Zarrella

Liebe, Karriere und ungewöhnliche Stationen im Lebenslauf über diese Themen spricht Jana Ina Zarrella mit starken Frauen in ihrer Talkshow „#OMG“. In der neuen Staffel sind unter anderem Laura Karasek, Monica Ivancan und Sharon Battiste mit dabei. Gesprochen wird über die Rolle von Kindern in sozialen Netzwerken, die Arbeitsbedingungen von Hebammen oder toxische Beziehungen. Die neuen Folgen „#OMG“ findet ihr in der ARD Mediathek.

The Tunnel

Norwegische Tunnel haben in der Regel keine Notausgänge oder Sicherheitsräume. Deswegen gilt bei Katastrophen: Jeder rettet sich selbst. Auf diesem Szenario basiert der Katastrophenfilm „The Tunnel“. In einem neun Kilometer langen Tunnel, den es so in der Realität nicht gibt, explodiert ein Tanklaster. Wegen eines Schneesturms können die Rettungskräfte nur von einer Seite des Tunnels zur Unfallstelle. „The Tunnel“ läuft heute um 22:15 Uhr im ZDF und ist danach für vier Wochen in der ZDF Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.