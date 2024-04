Was läuft heute? | Diener der Dunkelheit, Hack your Health: Die Geheimnisse unserer Verdauung, Schuld und Sühne mit Paulina Krasa: Schüsse aus der Finsternis

Diener der Dunkelheit

Samantha Andretti (Valentina Bellè) wurde 15 Jahre lang gefangen gehalten. Sie kann sich nur daran erinnern, dass der Täter bei ihrer Entführung eine Hasenmaske trug. Gemeinsam mit dem Profiler Doctor Green (Dustin Hoffman) soll sie sich an mehr Details erinnern, damit der Täter gefasst werden kann. Ihr findet den Thriller „Diener der Dunkelheit“ ab heute in der ARD-Mediathek.

Hack your Health: Die Geheimnisse unserer Verdauung

Das Wort „Mikrobiom“ ist dieser Tage in aller Munde. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das menschliche Mikrobiom ist vor allem im Mund und im Darm angesiedelt. Was das genau ist und warum das Mikrobiom so unglaublich wichtig für unsere Gesundheit ist, könnt ihr in der Doku „Hack your Health: Die Geheimnisse unserer Verdauung“ sehen. Ihr findet die Doku ab heute bei Netflix.

Schuld und Sühne mit Paulina Krasa: Schüsse aus der Finsternis

Achtung, True-Crime-Fans, das hier ist etwas für euch: 2011 gab es einen wilden Schusswechsel in Augsburg. Dabei kam ein Polizist ums Leben. Die unbekannten Täter konnten zunächst fliehen. Ein wichtiger Hinweis führte dann auf eine unglaubliche Spur. Welche das war, könnt ihr in „Schuld und Sühne mit Paulina Krasa: Schüsse aus der Finsternis“ sehen. Die neue Folge des True-Crime-Formats gibt’s ab sofort in der ZDF-Mediathek.

