Was läuft heute? | Diese Ochsenknechts, Y-Kollektiv: Cybergrooming, Big George Foreman

Diese Ochsenknechts — Staffel 3

Jimi Blue Ochsenknecht ist in der dritten Staffel „Diese Ochsenknechts“ nicht mehr zu sehen, weil er sich mit seiner Familie zerstritten hat. Die Familie hat trotzdem noch Kontakt zu seiner Tochter Snow, die in den neuen Folgen dabei ist. Außerdem geht es für die verbleibenden Ochsenknechts in den Urlaub nach Ibiza. „Diese Ochsenknechts“ Staffel 3 gibt es ab heute bei WOW.

Y-Kollektiv: Cybergrooming

In der neuen Y-Kollektiv-Reportage „Cybergrooming — Die geheimen Taktiken von Online-Pädokriminellen“ wird gezeigt, wie Pädokriminelle im Internet Kontakt zu Kindern aufnehmen. In Zeiten von KI-generierten Bildern wird es immer einfacher für Pädophile, sich im Internet als Kinder auszugeben. „Y-Kollektiv: Cybergrooming — Die geheimen Taktiken von Online-Pädokriminellen“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Big George Foreman

George Foreman ist in armen Verhältnissen aufgewachsen und ist durchs Boxen zu einem reichen Mann geworden. Das Biopic „Big George Foreman“ zeigt, wie Foreman seine Boxhandschuhe erst an den Nagel hängt, dann aber wieder in den Ring steigt, um seiner Community zu helfen. „Big George Foreman“ gibt es jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

