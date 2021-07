Was läuft heute? | Dilili in Paris, Stuntman, Tattoo Redo

Dilili in Paris

Die kleine Dilili reist von Neukaledonien in das Paris der Belle Époque. Hier trifft sie an der Wende zum 19. Jahrhundert auf die berühmtesten Künstler und Wissenschaftler der Zeit. Daneben stößt die kleine Dilili aber auch auf ein Geheimnis. In der ganzen Stadt verschwinden Mädchen! Der Film „Dilili in Paris“ widmet sich auf familiengerechte Art und Weise komplizierten Themen wie Rassismus, Geschlechtergerechtigkeit und Klassenunterdrückung. Sehen könnt ihr „Dilili in Paris“ jetzt in der ARTE-Mediathek.

Stuntman

In den 1970er Jahren scheiterte Evel Knievel auf spektakuläre Weise bei dem Versuch, den Snake River mit einer Rakete zu überfliegen. Jetzt will Stuntman Eddie Braun in die Fußstapfen seines Idols treten und den Stunt erfolgreich durchführen. Dazu hat er sich sogar die Unterstützung eines NASA-Ingenieurs gesichert. Ob der Stunt gelingt und was einen Menschen überhaupt zu so einer gefährlichen Aktion bewegt, das seht ihr bei der Doku „Stuntman“ auf Disney+.

Tattoo Redo

Mit dem Sommer kommt auch die Zeit der häßlichen Tattoos. Glücklicherweise haben sich mittlerweile Tattoo-Studios auf das Ausbessern der missglückten Tattowierungen und geschmacklosen Motive spezialisiert. In der Reality-Show „Tattoo-Redo“ können die Teilnehmer Und Teilnehmerinnen ihre Tätowierungen retten lassen. Aber Achtung, das Motiv bestimmen ihre Freunde! Sehen könnt ihr „Tattoo-Redo“ jetzt auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.