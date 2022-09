Was läuft heute? | Diorama, Master Cheng in Pohjanjoki, Zeros and Ones

Diorama

Ehe, Kinder und kaum noch Zeit zu zweit. Frida und Björn kämpfen mit ihrer langjährigen Beziehung. Der aufgestaute Frust entlädt sich in absurden Streitereien, die schließlich zur alles eintscheidenen Frage führen — kämpfen oder aufgeben? In der Tragikomödie hinterfragt die schwedische Regisseurin Tuva Novotny auf kunstvolle Weise monogame Beziehungen. Mit einer zweiten Handlungsebene zeigt sie aufwendige Dioramen mit lebenden Figuren, wie zum Beispiel kostümierte Wühlmäuse und tanzende Hühner. „Diorama“ findt ihr ab jetzt bei Netflix.

Master Cheng in Pohjanjoki

Die Suche nach seinem Freund Fongtron führt den chinesischen Küchenchef Cheng in das verschlafene finnische Dorf Pohjanjoki. Hier schwören sie auf traditionelle Küche und ein Leben in Abgeschiedenheit vom Rest der Welt. Kein leichter Start für Cheng. Gemeinsam mit seinem Sohn Niu Niu findet er bei der Café-Besitzerin Sirrka Unterschlupf. Wenn er für sie kocht, hilft sie ihm beim Suchen von Fongtron. Nach anfänglicher Skepsis schließen die Dorfbewohnerinnen und -bewohner den Neuankömmling bald in ihr Herz. Wäre da nur nicht das Visum, das bald abläuft. Kreativiät ist gefragt, damit Master Cheng bleiben kann. „Master Cheng in Pohjanjoki“ könnt ihr ab heute in der Arte-Mediathek streamen.

Zeros and Ones

In dem düsteren Action-Thriller mit Ethan Hawke in der Hauptrolle ist ein Elite-Soldat in Rom auf der Suche nach der Wahrheit. Irgendwann in der Zukunft erlebt er dort, wie der Vatikan in die Luft geht. Auf seinen Streifzügen durch die menschenleere Stadt trifft er zwielichtige Gestalten in Kirchen und verlassenen Häusern. Nach „Tammaso“ und „Siberia“ ist „Zeros and Ones“ ein weiterer, fieberhafter Film von Regisseur und Drehbuchautor Abel Ferrara. Es geht um Ausnahmezustände, Paranoia und Männerfiguren in Extremsituationen. Streamen könnt ihr den jetzt bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.