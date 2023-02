Was läuft heute? | Dirty Dancing, Somebody I Used To Know, Eingeschlossene Gesellschaft

Dirty Dancing

Eine Sommerliebe aus den 80ern, die bis heute anhält: Johnny und Baby haben sich seit der ersten Ausstrahlung von „Dirty Dancing“ in unsere Herzen getanzt. Wer sich die Szenen nochmal in Erinnerung rufen will, kann sich den Film ab heute bei Mubi anschauen.

Somebody I Used To Know

Ally kehrt nach Jahren in ihre Heimatstadt zurück und läuft direkt ihrem Ex-Freund Sean über den Weg. Der ist inzwischen aber verlobt und heiratet bald. Ehe Ally sich versehen kann, ist sie mittendrin bei den Hochzeitsvorbereitungen und lernt seine zukünftige Frau kennen. Und die ist ihr viel ähnlicher als gedacht. Die RomCom „Somebody I Used To Know“ findet ihr bei Prime Video.

Eingeschlossene Gesellschaft

An einem Freitagnachmittag wollen die Lehrerinnen und Lehrer nur noch eins: so schnell wie möglich nach Hause. Doch dann taucht plötzlich ein wütender Vater im Lehrerzimmer auf und macht seine Forderung mit einer Waffe in der Hand mehr als deutlich: Sein Sohn braucht nur einen einzigen Punkt, um zum Abitur zugelassen zu werden. Der Lehrerkonferenz der etwas anderen Art könnt ihr euch in „Eingeschlossene Gesellschaft“ bei Wow anschließen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.