Was läuft heute? | Disenchantment, Weathering With You, Das U-Boot

Disenchantment

Immer diese lästigen Prinzessinnen-Pflichten. Prinzessin Bean würde viel lieber in die Kneipe gehen und fünfe grade sein lassen. Aber das „Dreamland“ wird von einer Verschwörung bedroht und Prinzessin Bean muss ins „Steamland“ reisen, um dort Verbündete zu finden. Die dritte Staffel „Disenchantment“ vom Simpsons-Macher Matt Groening seht ihr jetzt auf Netflix.

Weathering With You

Oberschüler Hodaka hat das Landleben satt und flieht in die große Stadt. In Tokio angekommen geht ihm aber schnell das Geld aus und er muss als Redakteur für ein obskures Okkultismus-Magazin anheuern. Hier erfährt er von eigenartigen Wetterphänomenen, die seltsamerweise immer in der Nähe des Mädchens auftreten, das er gerade erst kennengelernt hat. „Weathering with you“ ist der Nachfolger vom Anime-Überraschungserfolg „Your Name“ und ist zu sehen bei Amazon Prime Video.

Das U-Boot

Aus den Tiefen der Meere bringen sie Tod und Zerstörung. Mit ihrer Hilfe erkunden die Menschen aber auch den Boden der Ozeane und dringen in unbekannte Welten vor. Die Rede ist von U-Booten und ihrer Ambivalenz in Geschichte, Kunst und Wissenschaft. Zur Kulturgeschichte und Entwicklung der Tauchboote seht ihr die Doku „Das U-Boot – Mythos unter Wasser“ in der arte Mediathek.



Was läuft heute?

