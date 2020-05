Was läuft heute? | Disney Gallery: The Mandalorian, Rick & Morty, The Last Dance

Disney Gallery: The Mandalorian

Grüße gehen raus an alle Star-Wars-Fans: May the 4th be with you! Zur Feier des Tages legt Disney auch gleich nach. Ab heute könnt ihr die Entstehungsgeschichte der Serie „The Mandalorian“ bei Disney+ sehen. Eine Serie über eine Serie, die – um den Gedankengang vollständig zu machen – sich um die Filme dreht.

Rick & Morty

„Rick & Morty“ ist nicht für jeden was, klar. Der Humor ist speziell, nicht jeder mag Zeichentrickserien. Für alle, die aber begeistert „Rick & Morty“ schauen, ist heute ein guter Tag. Bei Sky Ticket könnt ihr ab heute nämlich den zweiten Teil der vierten Staffel sehen. Das sind nur wenige Folgen, bingt also nicht alles auf einmal durch.

The Last Dance

Michael Jordan gilt heute als einer der wichtigsten und besten Basketballspieler der Welt. Er hat nicht nur sich selbst zur Marke, sondern auch Nike bei einem Millionenpublikum bekannt gemacht. Wie sah seine Karriere aus? Wie war er privat? Diese Fragen beantwortet die Netflix-Doku „The Last Dance“. Heute gibt’s neue Folgen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.