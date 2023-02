Was läuft heute? | Dog, Harlem, Love Accidentally

Dog — Das Glück hat vier Pfoten

Der ehemalige US-Ranger Jackson Briggs (Channing Tatum) will unbedingt zurück zum Militär. Die Chance dafür bekommt er in Form der Hündin Lulu. Auch sie war jahrelang im Militärdienst, doch seit ihr Herrchen gestorben ist, lässt sie niemanden mehr an sich ran. Briggs soll jetzt mit ihr quer durchs Land zu der Beerdigung fahren — und das wird für beide ziemlich herausfordernd und emotional. Bei Wow könnt ihr die beiden auf ihrer Reise begleiten.

Harlem

Die vier Freundinnen Tye, Camille, Angie und Quinn haben schon in der ersten Staffel von „Harlem“ einiges gemeinsam durchgemacht. Jetzt steht jede wieder vor neuen Herausforderungen, sowohl in der Karriere als auch in der Liebe. Es wird also defintiv nicht langweilig in dem New Yorker Stadtteil. Die neuen Folgen der Erfolgsserie findet ihr jetzt bei Prime Video.

Love Accidentally

Alexa wurde gerade von ihrem Freund verlassen und will jetzt eine gefrustete Nachricht an ihre Freundin schicken. Doch die landet bei Jason, der gerade etwas ähnliches durchmacht. Die beiden schreiben sich weiter hin und her, wissen aber nicht, wer die andere Person eigentlich ist. Dabei laufen sie sich jeden Tag als Konkurrenten im Job über den Weg. Die RomCom „Love Accidentally“ könnt ihr bei Freevee streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.