Was läuft heute? | Doku- und Showhighlights 2023: The World’s Most Dangerous Show, Capital B, Bye, Bye Kummer

The World’s Most Dangerous Show

In der Prime Video-Produktion mit Moderator Joko Winterscheidt geht es nicht um Gameshows oder Wettkämpfe, sondern um die Klimakatastrophe. Dafür reist Joko in Gebiete, die jetzt schon von den verheerenden Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Er stellt in sechs Teilen die Frage, was wir als Gesellschaft tun können, um die Klimakrise aufzuhalten. „The World’s Most Dangerous Show“ findet ihr bei Prime Video.

Capital B — Wem gehört Berlin?

Nach dem Mauerfall wird Berlin schnell von einer Provinz-Großstadt zur Weltmetropole. Und unterschiedliche Gruppen versuchen, für sich das Beste aus Berlin rauszuholen: Immobilienkonzerne wittern das große Geld, es entsteht eine neue Musikkultur, Menschen aus Ost und West sollen sich vereinen. Die Doku-Reihe „Capital B — Wem gehört Berlin?“ vom preisgekrönten Regisseur Florian Opitz wartet in der Arte-Mediathek auf euch.

Bye, Bye Kummer

„Ich hatte am Anfang halt Songs rumliegen, Zettel, auf denen Textfragmente standen, die ich jahrelang mit mir rumgetragen habe“, so beschreibt Felix Kummer den Beginn seines Soloprojektes „KIOX“. Drei Jahre hat ein Team vom rbb den Frontmann der Band Kraftklub begleitet. Sie sind mit im Tonstudio, waren beim Album Release dabei und auch, als Konzerte wegen der Pandemie abgesagt werden mussten. Das Ergebnis ist die Doku „Bye, Bye Kummer“, die ihr in der ARD-Mediathek streamen könnt.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.