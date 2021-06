Was läuft heute? | Domina, Dancing Queens, Die Finals

Domina

Das Römische Reich. Cäsar hat gerade die Republik zu Grabe getragen und sich an die Spitze des Reichs gesetzt, schon hat er selber mehrere Messer im Rücken und ein erneuter Machtkampf entbrennt. Schon oft wurde diese Geschichte erzählt, aber immer aus Sicht der Männer. Die neue Sky-Serie „Domina“ blickt auf die Ränkespiele aus der weiblichen Perspektive, die den brutalen Machtkampf mindestens ebenso gut beherrschen. Die Historien-Serie um die mächtigen Frauen Roms seht ihr bei Sky Ticket.

Dancing Queens

Dylan lebt auf einer kleinen Insel vor der Küste Schwedens und will unbedingt Tänzerin werden. Leider verpasst sie die Aufnahmeprüfung an einer Tanzschule. Sie fängt deshalb erstmal in einem Drag-Club als Putzkraft an. Der Choreograf des Clubs erkennt ihr Talent und bietet ihr an, auf der Bühne zu tanzen. Sie muss sich dafür nur als Mann ausgeben und sich in Frauenkleider werfen. Die schwedische Feelgood-Comedy „Dancing Queens“ startet jetzt bei Netflix.

Die Finals

Welche Sportart soll es sein? – Alle! In den deutschen Multimeisterschaften „Die Finals“ treten Sportlerinnen und Sportler in 18 Sportarten gegeneinander an und wetteifern um über 140 Meistertitel. Das ganze Event ist als Vorbereitung auf die olympischen Spiele gedacht und zieht sich über insgesamt vier Tage. Die ARD überträgt alle Wettkämpfe unter „Die Finals“ in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.