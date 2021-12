Bild: Don´t Look Up | Niko Tavernise / NETFLIX © 2021

Was läuft heute? | Don’t Look Up, Tatsächlich…Liebe, Begabt

Niemanden interessiert’s

In „Don’t Look Up“ warnen Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio die Welt vor einer großen Gefahr aus dem Weltall, aber niemand hört zu. „Tatsächlich…Liebe“ nimmt euch mit in das weihnachtliche London und in dem Film „Begabt – Die Gleichung eines Lebens“ kümmert sich Chris Evans um ein hochintelligentes Mädchen.