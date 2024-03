Was läuft heute? | Don’t Worry Darling, What the f*, USA? Trump, Biden und die Demokratie, Igor Levit: No Fear

Don’t Worry Darling

Jack und Alice (Harry Styles und Florence Pugh) leben im Thriller „Don’t Worry Darling“ in der vermeintlich perfekten Stadt Victory. Diese Stadt wurde extra für die Mitarbeitenden des Victory-Projekts gebaut und es fehlt an nichts. Dafür sorgt Victory-Chef Frank (Chris Pine). Doch Alice fängt an zu hinterfragen, was es mit der Firma auf sich hat, als Jack auf einmal verschwindet. „Don’t Worry Darling“ gibt es ab heute bei RTL+.

What the f*, USA? Trump, Biden und die Demokratie

Die USA stehen wieder vor der Wahl zwischen Joe Biden und Donald Trump. Diesmal steht die Demokratie auf dem Spiel, und auch für uns in Europa wird die Wahl direkte Konsequenzen haben. Die ARD-Korrespondentin Gudrun Engel berichtet direkt aus den Vereinigten Staaten und zeigt euch, wo die USA kurz vor der Wahl stehen. Die Weltspiegel-Doku „What the f*, USA?“ könnt ihr online first in der ARD-Mediathek streamen.

Igor Levit: No Fear

Der deutsche Pianist Igor Levit hat mit zahlreichen Orchestern, Dirigentinnen und Dirigenten, Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet. Und dann kam die Corona-Pandemie. Levit hat allerdings aus der Not eine Tugend gemacht, hat sich neu erfunden und fing an, Hauskonzerte zu streamen. Dabei hat ihn ein Filmteam begleitet. Das Ergebnis gibt’s in „Igor Levit: No Fear“ jetzt in der Arte-Mediathek zu sehen.

Was läuft heute?

