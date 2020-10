Was läuft heute? | Doom Patrol, The Boys in the Band, Mrs. America

Doom Patrol

Die Superheldinnen und Superhelden sind unkonventionell. Negative-Man, Elasti-Woman und ihre Freunde müssen mit der „Doom Patrol“ erneut die Welt retten. Die zweite Staffel der DC-Serie ist nicht besonders anspruchsvoll und tiefgründig, dafür lustig und unterhaltsam. Zu sehen gibt’s „Doom Patrol“ bei Amazon Prime.

In unserem nächsten Tipp sieht man viele bekannte Gesichter aus anderen Serien und Filmen. Unter anderem mit dabei ist Jim Parsons, der Darsteller des Super-Nerds Sheldon in „The Big Bang Theory“. „The Boys in the Band“ basiert auf einem Theaterstück aus dem Jahr 1968 von Mart Crowley, in dem sich eine Gruppe schwuler Männer in New York trifft, um einen Geburtstag zu feiern. Die Filmversion des Dramas könnt ihr ab sofort bei Netflix schauen.

Phyllis Schlafly ist der Albtraum aller Feministinnen. Die erzkonservative Publizistin und Aktivistin ist entschlossen, jegliche Gleichberechtigung zu blockieren. Dazu protestiert sie vehement gegen das „Equal Rights Amendment“ (ERA), einem Verfassungszusatz, der in den USA der 70er Jahre mehr Gleichberechtigung garantieren soll. Die Mini-Serie „Mrs. America“ mit Cate Blanchett als Phyllis Schlafly seht ihr zurzeit beim Fox Channel.

