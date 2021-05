Was läuft heute? | Downton Abbey, Polizeiruf 110, Gutland

Downton Abbey

Die britische Dramaserie „Downton Abbey“ ist mit ihren sechs Staffeln zu einem Kulthit geworden. Deshalb hat sie 2019 auch ihren eigenen Kinofilm bekommen, der die Geschichte um die Adelsfamilie Crawley fortsetzt. Und Fans können sich freuen: Für Dezember 2021 ist nämlich schon ein zweiter Teil angekündigt. Wer sich bis dahin noch einmal auf den aktuellen Stand bringen möchte, kann das ab heute bei Amazon Prime Video tun.

Polizeiruf 110

Im Jahr 1971, also vor 50 Jahren, lief im DDR-Fernsehen die allererste Folge der Krimireihe „Polizeiruf 110“. Aus diesem besonderen Anlass läuft heute die neue Folge „An der Saale hellem Strande“, in der die Kommissare Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Michael Lehmann (Peter Schneider) ermitteln. Der Fall gestaltet sich als äußerst knifflig, denn als ein Mann tot in seinem Hauseingang aufgefunden wird, scheinen nur drei rätselhafte Gestalten dem Ermittlerteam weiterhelfen zu können.

Die neue Folge des „Polizeiruf“ läuft heute um 20:15 Uhr im Ersten und ist anschließend in der ARD-Mediathek zu finden.

Gutland

Unser letzter Tipp beweist, dass auch kleine Dörfer mitten im Nirgendwo Schauplatz für surreale und atmosphärische Thriller sein können. In „Gutland“ flieht die Hauptfigur Jens (Frederick Lau) vor der Polizei über die deutsch-luxemburgische Grenze. Die Dorfgemeinschaft nimmt ihn gastfreundlich auf – bis Jens einem Geheimnis auf die Schliche kommt, in das das ganze Dorf eingeweiht zu sein scheint. Das Spielfilmdebüt des Regisseurs Govinda Van Maele könnt ihr in der ZDF-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

