Was läuft heute? | Drag Race Germany, Die Recherche: Inside Aldi, The Hunt for Raoul Moat

Drag Race Germany

„Drag Race Germany“ ist der deutsche Ableger von „RuPaul’s Drag Race“. Elf Dragqueens stellen ihre Comedy-, Schauspiel-, Mode- und Performance-Fähigkeiten in der Show unter Beweis. Doch am Ende kann nur eine von ihnen gewinnen. Die Moderation wird von der prominenten Dragqueen, Podcasterin und Aktivistin Barbie Breakout übernommen. Gianni Jovanovic, bekannt als Stimme der Rom*nja-Community in Deutschland, ist Co-Moderator. Ergänzt wird die Jury von der Modedesignerin, Königin der New Yorker Clubszene und Muse von Andy Warhol, Dianne Brill . „Drag Race Germany“ könnt ihr ab sofort bei Paramount+ streamen.

Die Recherche: Inside Aldi

„Die Recherche“ ist ein neues Format für Verbaucherinnen und Verbraucher in der ARD-Mediathek. In jeweils drei 30-minütigen Folgen werden investigative Recherchen über ein bedeutenden Unternehmens, das uns im Alltag begleitet, gezeigt. Die erste Folge, „Inside: Aldi“, beleuchtet die Geschäfte des deutschen Discountergiganten. Die Reporterinnen und Reporter untersuchen die Auswirkungen von Aldis Entscheidungen auf den Markt, die Umwelt, das Tierwohl und die Menschenrechte. Die Dokumentation erstrecken sich über Deutschland, Spanien und Äthiopien. „Die Recherche — Inside Aldi“ ist ab jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar.

The Hunt for Raoul Moat

Die True-Crime-Serie „The Hunt of Raoul Moat“ erzählt von den Ereignissen um Raoul Moat, der 2010 aus einem britischen Gefängnis entlassen wird und einen Rachefeldzug startet. Die Serie beleuchtet Moats Flucht, seine Drohungen an die Öffentlichkeit und die daraufhin ausgelöste größte Fahndung in der Geschichte Großbritanniens. Besonderer Fokus liegt auf seinen Opfern: Samantha Stobbart, Chris Brown und David Rathband. Die True-Crime-Serie „The Hunt of Raoul Moat“ könnt ihr nun bei Magenta TV schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.