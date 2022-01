Was läuft heute? | Dream Horse, Queens, Finger weg!

Dream Horse

Die Kassiererin Jan Vokes ist gelangweilt von ihrem Alltag. Um das Leben spannender zu gestalten, entscheidet sie sich, ein Rennpferd zu züchten. Da ihr das Geld fehlt, holt sie ihr Dorf ins Boot und ein kleiner walisischer Ort macht sich daran, ihr „Dream Horse“ großzuziehen. Der Film wurde von der Presse gelobt, vor allem aber Hauptdarstellerin Toni Collette begeisterte das Publikum. Schauen könnt ihr „Dream Horse“ ab jetzt bei Amazon Prime Video.

Queens

„Nasty Bitches“ waren mal eine gefeierte Girlgroup. Doch das ist lange her. Die Sängerinnen sind heute voll eingespannt in ihren recht normalen Leben. Bis sie ein Angebot erhalten: 50.000 Dollar pro Nase für den großen Comeback-Auftritt. Zwischen großer Freude und ebenso großen Vorbehalten machen sich die vier daran, ihre Reunion auf die Beine zu stellen. Die erste Staffel der von HBO produzierten Serie „Queens“ könnt ihr jetzt bei Disney+ sehen.

Finger weg!

Eine Hand voll Singles geht in eine Villa, mit dem Ziel, ein dickes Preisgeld zu gewinnen. Alles, was sie dafür tun müssen: Nichts mit einandern anfangen und die Finger von den anderen lassen. Bei dem Lebensstil fällt das aber gar nicht so leicht. Drama ist hier vorprogrammiert. Deswegen geht „Finger weg!“ auch schon in die dritte Staffel. Fans von Reality Shows werden ab heute bei Netflix voll auf ihre Kosten kommen.

Was läuft heute?

