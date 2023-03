Was läuft heute? | Dune, Kung Fu, Neue Deutsche Welle

Dune

Paul Atreides zieht mit seiner Familie auf den Wüstenplaneten Arrakis. Hier wird der wertvolle Rohstoff Spice abgebaut, der intergalaktisches Reisen überhaupt erst möglich macht. Daran sind aber natürlich auch andere Mächte interessiert und ein erbitterter Kampf beginnt. Den erste Teil der geplanten „Dune“-Trilogie findet ihr ab heute bei Prime Video.

Kung Fu

Nicky Shen wurde in der ersten Staffel von „Kung Fu“ von einer frustrierten Studentin zu einer gefürchteten Kung-Fu-Kämpferin. Doch trotz aller Bemühungen herrscht in San Fransisco immer noch kein Frieden. Noch dazu taucht eine weitere unbekannte Kämpferin auf, die Nicky noch nicht wirklich einordnen kann. Alle neuen Folgen von „Kung Fu“ könnt ihr jetzt auf Wow streamen.

Neue Deutsche Welle

Nina Hagen und Co. haben Ende der 70er die deutsche Musikszene ziemlich aufgerüttelt. Mit provokanten Liedern über die Gesellschaft haben sie den Punk sozusagen auf deutsch verkörpert. 40 Jahre später erinnern sich jetzt die Musiker und Musikerinnen in der dreiteiligen Doku „Neue Deutsche Welle“ an die damalige Zeit. Ihr könnt alle Teile online first in der ZDF-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

