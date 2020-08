Was läuft heute? | Dune, Rotschühchen und die sieben Zwerge, Die meistgesuchten Verbrecher der Welt

Dune – Der Wüstenplanet

Im Jahr 10191 ist die wichtigste und wertvollste Substanz die bewusstseinserweiternde Droge „Spice“. In David Lynchs „Dune – Der Wüstenplanet“ sind deshalb auch alle hinter dem Spice her – das aber gibt es nur auf dem Planeten Dune. Der Klassiker ist 1983 erschienen, ein Remake soll Ende des Jahres in die Kinos kommen. Bis dahin könnt ihr „Dune“ heute um 20:15 Uhr auf arte oder in der arte-Mediathek gucken.

Rotschühchen und die sieben Zwerge

Schneewittchen und die sieben Zwerge kennen wir alle, aber wer ist Rotschühchen? Die Geschichte ist ähnlich, auch hier ist eine böse Stiefmutter hinter Rotschühchen her, die dank der Zauberschuhe ihrer Stiefmutter plötzlich zur Schönheit wird. Der Animationsfilm mit zugegeben fragwürdiger Sicht auf das Thema Body Positivity läuft bei Amazon Prime Video.

Die meistgesuchten Verbrecher der Welt

Drogenboss El Chapo oder der Geschäftsmann Félicien Kabuga, beide sitzen mittlerweile im Gefängnis. Sie zählten aber auch zu den „Meistgesuchten Verbrechern der Welt“. Die True Crime-Doku auf Netflix erzählt, wie Schwerverbrecher sich jahrelang vor der Polizei versteckt haben.

