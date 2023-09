Was läuft heute? | Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, Mindcage, Space Jam: A New Legacy

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Spätestens seit „Stranger Things“ ist das Pen-and-Paper-Rollenspiel „Dungeons & Dragons“ auch im Mainstream angekommen. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis ein großer Hollywoodfilm auf Basis der Marke rauskommt. In „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ geht es um den Barden und Dieb Edgin, der zusammen mit seiner besten Freundin und Barbaren-Kriegerin Holga eine Truppe zusammenstellen muss, um ihren ehemaligen Verbündeten Forge zu beklauen und Edgins Tochter zu retten. Das spaßige Fantasy-Abenteuer „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ gibt es bei Paramount+.

Mindcage

Schauspieler Martin Lawrence kennt man ja eher aus Komödien wie „Big Mamas Haus“ oder den „Bad Boys“-Filmen. In „Mindcage“ spielt er den harten Cop Jake Doyle, der zusammen mit seiner Partnerin Mary Kelly die Morde des „Artists“ aufklären will. Um in dem Fall voranzukommen, wenden sich die beiden an den psychopathischen Mörder Lefevre, denn der „Artist“ ahmt seine Taten nach. Fans von Filmen wie „Sieben“ oder „Das Schweigen der Lämmer“ könnten hier auf ihre Kosten kommen. „Mindcage“ findet ihr jetzt bei WOW.

Space Jam: A New Legacy

In der Fortsetzung zum Klassiker aus den 90er-Jahren muss sich Basketball-Star LeBron James zusammen mit Bugs Bunny und den Looney Toons durch das Filmuniversum von Warner Bros. kämpfen, um das perfekte Team für ein Basketballspiel gegen einen wildgewordenen Algorithmus zusammenzutrommeln. Wie im Original treffen auch im zweiten Teil Realfilm und Zeichentrick aufeinander und es wird gedribbelt, gepasst und gedunkt. „Space Jam: A New Legacy“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

