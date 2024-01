Bild: Marvel`s Echo | Marvel Studios / Disney+

Was läuft heute? | Echo, Der Vorname, 25 Jahre „Die Sopranos“

Echo ist zurück

Auf Disney+ will Maya Lopez alias „Echo“ in der gleichnamigen Marvel-Serie ihr Leben ändern. In der Komödie „Der Vorname“ streiten Florian David Fitz und Christoph Maria Herbst um einen kontroversen Kindernamen. Außerdem feiern Sky und WOW 25 Jahre „Die Sopranos“.