Bild: Michael O`Neill, Michelle Monaghan und Matt Bomer in Echoes | Jackson Lee Davis / Netflix © 2022

Was läuft heute? | Echoes, First Love, Dangerous

Mein Leben, dein Leben

In „Echoes“ tauschen die Zwillingsschwestern Gina und Leni immer wieder unbemerkt Haus und Familie, bis Leni plötzlich verschwindet. Jim und Ann entdecken in „First Love“ die erste große Liebe. Und in „Dangerous“ will ein Psychopath seine Familie beschützen.