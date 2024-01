Was läuft heute? | Ein Erbe vom Staat?, Ladies in Black, The Black Phone

Ein Erbe vom Staat?

Weil der Reichtum in Deutschland ungleich verteilt ist, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bereits 2021 ein Grunderbe von 20.000 Euro für alle 18-Jährigen vorgeschlagen. Würde das wirklich etwas ändern? Wie soll das finanziert werden? Und ist der 18. Geburtstag wirklich der richtige Zeitpunkt? Diese Fragen will die WISO-Doku „Erbe vom Staat? 20.000 Euro für Jeden“ beantworten. Die Doku läuft heute um 19:25 Uhr im ZDF und ist auf Abruf in der ZDF Mediathek verfügbar.

Ladies in Black

Kurz vor ihrem Highschool-Abschluss arbeitet Lisa den Sommer über in einem Luxuskaufhaus. Dort lernt sie von den anderen „Ladies in Black“ weitaus mehr als bisher in der Schule. Über das Leben, die Liebe und die Emanzipation. Das könnte ihr auch helfen, ihren Traum zu erfüllen: Lisa möchte unbedingt studieren, doch ihr Vater ist dagegen. Den Film „Ladies in Black“ könnt ihr bei Netflix streamen.

The Black Phone

Finney wird vom Greifer entführt, einem unheimlichen Typen mit Maske (Ethan Hawke). Seine einzige Hoffnung ist ein schwarzes Telefon in dem Kellerraum, in dem er gefangen gehalten wird. Über dieses Telefon hat Finney Kontakt mit anderen entführten Kindern, die ihm vielleicht helfen können zu entkommen. Den Horror-Thriller „The Black Phone“ findet ihr bei Prime Video.

Was läuft heute?

