Was läuft heute? | Ein Leben zwischen den Zeiten, Im Niemandsland, Carnaval

Ein Leben zwischen den Zeiten

Nachts fährt ein geheimnisvoller Zug durch die Nachbarschaft. Gleichzeitig beginnen Kinder zu verschwinden. Eines Nachts klopft ein Junge an das Fenster von Wendy und ihren Brüdern. Er möchte die Kinder mit dem geheimnisvollen Zug zu einer Insel mitnehmen, auf der die Kinder das Sagen haben und niemand erwachsen werden muss. Der Film „Ein Leben zwischen den Zeiten“ ist die Neuinterpretation des Peter-Pan-Stoffs. Wer die Realverfilmung letztes Jahr im Kino verpasst hat, kann „Ein Leben zwischen den Zeiten“ jetzt bei Sky Ticket sehen.

Im Niemandsland

1990 ist die Grenze schon offen, aber niemand weiß wirklich, wie es mit der DDR und der Wiedervereinigung weitergeht. In dieser Zeit zwischen Aufbruchsstimmung und Zukunftsangst, streiten sich zwei Familien aus Ost und West um ein Haus in Brandenburg. Die aus der DDR wohnt mittlerweile in dem Haus, aus dem die Großeltern der Familie aus West-Berlin vor Jahren fliehen mussten. Und jetzt wollen die ursprünglichen Besitzer ihr Haus natürlich zurück. Währenddessen haben die Kinder der Familien ganz andere Pläne und erleben gemeinsam die erste große Liebe inmitten des Umbruchs. „Im Niemandsland“ seht ihr jetzt in der Arte-Mediathek.

Carnaval

Eigentlich wollte Influencerin Nina einen schönen Winterurlaub mit ihrem Freund im Wintersportort Aspen machen. Nur ist der ihr fremdgegegangen und so beschließt sie die Trennung mit ihren Freundinnen statt im Schnee lieber beim Karneval in Salvador zu verbringen. In der Komödie „Carnaval“ trifft „The Hangover“ auf den Influencer-Lifestyle im sonnigen Südamerika. Sehen könnt ihr „Carnaval“ jetzt auf Netflix.

Was läuft heute?

