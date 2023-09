Was läuft heute? | Ein nasser Hund, Hostage, Ernstfall — Regieren am Limit

Ein nasser Hund

Der jugendliche Soheil kommt aus dem Iran und ist gerade von Göttingen nach Berlin-Wedding gezogen. Hier findet er schnell in der Gang um Husseyn Anschluss. Doch seine neuen Freunde dürfen auf keinen Fall sein großes Geheimnis erfahren: Soheil ist Jude und versucht das mit allen Mitteln zu verstecken. Das Drama „Ein nasser Hund“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Hostage

Für die Kriminologin Frederika ist ein Albtraum wahr geworden: Es wurde ein Passagierflugzeug per Fernsteuerung entführt. Ausgerechnet sie muss jetzt mit ihrem Team alles aufklären und im besten Fall die Entführung beenden. Aber das ist vom Boden aus nicht ganz so einfach. Die Serie „Hostage“ könnt ihr ab heute bei MagentaTV streamen.

Ernstfall — Regieren am Limit

Seit fast 2 Jahren ist unsere aktuelle Bundesregierung schon im Amt. Und in dieser Zeit standen die Politikerinnen und Politiker vor wichtigen Entscheidungen mit großer Tragweite — zum Beispiel in Bezug auf den russischen Angriffskrieg. Die Dokuserie „Ernstfall — Regieren am Limit“ hat Olaf Scholz und Co. in dieser Zeit begleitet. Ihr findet alle Teile online in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

