Was läuft heute? | Ein Schweinchen namens Babe, Metal Battle Girl, Christmas Is Canceled

Ein Schweinchen namens Babe

Das Ferkel Babe ist frisch auf der Farm von Bauer Arthur gelandet und sucht verzweifelt nach Anschluss. Eigentlich hat Arthur es auch nur mitgenommen, damit es an Weihnachten auf dem Tisch landen kann. Aber dann zeigt Babe überraschenderweise ein Talent zum Schafe-Hüten. „Ein Schweinchen namens Babe“ und die Fortsetzung „Schweinchen Babe in der großen Stadt“ findet ihr ab heute bei RTL+.

Metal Battle Girl

Silvia Mittermüller hat jahrelang ihr Können als Profi-Snowboarderin unter Beweis gestellt. Doch nach zahlreichen Verletzungen und Ausfällen lässt der Verband sie fallen und ihre Karriere scheint beendet. Doch das will Silvia nicht einfach so geschehen lassen. Die Doku „Metal Battle Girl“ könnt ihr heute nacht um 0.10 Uhr im ZDF anschauen oder ihr sucht sie euch direkt in der ZDF-Mediathek heraus.

Christmas Is Canceled

Emma freut sich wie jedes Jahr auf Weihnachten mit ihrem Dad (Dermot Mulroney). Doch der stellt ihr kurz vor den Feiertagen seine neue Freundin Brandy vor, die sich als Emmas Feindin aus Highschool-Zeiten herausstellt. Um Brandy wieder loszuwerden, zieht Emma alle Register. Ihr könnt „Christmas Is Canceled“ jetzt auf WOW streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.