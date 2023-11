Was läuft heute? | Ein Ticket für Zwei, Die Peanuts: Erntedank, Das Beste vom Rest

Reisen an Thanksgiving: Ein Ticket für Zwei

Wenn an einem Tag tausende Menschen unterwegs sind, um rechtzeitig zu Thanksgiving bei ihren Familien zu sein, dann kann eine Reise ziemlich nervenaufreibend werden. Das stellt auch Neal (Steve Martin) fest. Sein Flug wurde storniert, der Ersatzflug gerät in einen Schneesturm und der Ersatzzug geht kaputt. Als wenn das nicht schon Drama genug wäre, lässt ihn seine unfreiwillige Reisebegleitung Del (John Candy) einfach nicht in Ruhe. Die Kult-Komödie „Ein Ticket für Zwei“ könnt ihr bei Paramount+ streamen.

Freundschaft an Thanksgiving: Die Peanuts — Erntedank

Was gibt es Schöneres als ein leckeres Essen mit Freundinnen und Freunden? Eigentlich haben alle noch genügend Halloween-Süßigkeiten zuhause, und schon steht bei den Peanuts Thanksgiving vor der Tür. Peppermint Patty lädt alle zu Charlie Brown zum Festessen ein, doch das muss erstmal auf den Tisch kommen. Das Thanksgiving-Special von den Peanuts aus dem Jahr 1973 findet ihr bei AppleTV+.

Was übrig bleibt: Das Beste vom Rest

Vom Festessen — und von Nudelgerichten — bleibt oft einiges übrig. Wer nicht die nächsten drei Tage nur Reste essen möchte, findet Inspiration in der Koch-Show „Das Beste vom Rest“. Drei Hobby-Köche und -Köchinnen treten pro Folge gegeneinander an und kreieren aus langweiligen Resten neue, überraschende Gerichte. Wer die Jury mit der Kreativität, Geschmack und Darbietung am besten überzeugen kann, bekommt 10.000 Dollar. Alle Folgen von „Das Beste vom Rest“ gibt’s bei Netflix.

