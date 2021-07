Bild: Eine Handvoll Worte | Studiocanal / Netflix

Was läuft heute? | Eine Handvoll Worte, Waiting for the Barbarians, Last Man Standing

Ein Brief, der alles verändert

Im Drama „Eine Handvoll Worte“ sind zwei miteinander verbundene, verbotene Liebesgeschichten aus unterschiedlichen Zeiten. Mark Rylance, Johnny Depp und Robert Pattinson überzeugen in „Waiting for the Barbarians“. Und Tim Allen ist der „Last Man Standing“.