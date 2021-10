Was läuft heute? | Einfach Liebe, Diana: Das Musical, The Last Black Man in San Francisco

Einfach Liebe – Onlinedates und Neuanfänge

Sten kann es einfach nicht glauben. Seine Frau ist nach 40 Jahren an seiner Seite gestorben und er muss jetzt alleine klarkommen. Dann lernt er aber Anita kennen und entwickelt Gefühle für sie. Auch seine Kinder Clara und Aron sind in Sachen Liebe und Beziehung etwas überfordert. Die erste Staffel von „Einfach Liebe“ findet ihr ab heute in der ARD-Mediathek.

Diana: The Musical

Die wohl bekannteste Prinzessin hat es auf die große Bühne geschafft. Denn die Geschichte von Lady Diana wird bald auf dem Broadway aufgeführt. Bevor es aber soweit ist, kommt das Musical erst mal zu Netflix. Erzählt beziehungsweise gesungen wird das tragische Leben von Diana Spencer mit allen schönen und schwierigen Zeiten.

The Last Black Man in San Francisco

Die beiden Freunde Jimmie und Mont lieben ihre Heimatstadt San Francisco, aber sie wird immer teurer, was ihre Bewohnerinnen und Bewohner immer weiter in die Außenbezirke verdrängt. Doch dann entdecken sie in der Innenstadt das alte Haus von Jimmies Großvater. Kurzerhand besetzen sie es, aber damit gehen die Probleme erst richtig los. „The Last Black Man in San Francisco“ findet ihr auf Amazon Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.