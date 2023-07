Was läuft heute? | Einsatz gegen Fahrradklau, Schattenwelten Berlin, Hack my Home

Re: Einsatz gegen Fahrradklau

Von den 700 Fahrraddiebstählen jeden Tag in Deutschland wird nur jeder zehnte aufgeklärt. Das ärgert nicht nur die Opfer, sondern auch die Polizei und die Hersteller. Die Polizei will mit extra eingerichteten Fahrradstaffeln gegen die Täter vorgehen. Die Hersteller überlegen sich selbst Konzepte, zum Beispiel eingebaute GPS-Chips, die von „Bike Huntern“ geortet werden sollen, wenn ein Fahrrad geklaut wird. Das Arte-Format „Regards“ zeigt in „Einsatz gegen Fahrradklau“ wie unsere Räder besser geschützt werden sollen. Ihr könnt die Folge heute um 19.40 Uhr auf Arte gucken oder in der Arte-Mediathek streamen.

Schattenwelten Berlin — Staffel 2

In den neuen Folgen der ARD-Reihe „Schattenwelten Berlin“ hat das junge Team wieder in unterschiedlichen Szenen recherchiert, die eigentlich lieber nicht entdeckt werden wollen. Diesmal geht es um einen Todesfall in der westafrikanischen Community rund um den Görlitzer Park, um die rechtsextreme Szene in Cottbus und die Graffiti-Szene in Berlin. Die neuen Folgen „Schattenwelten Berlin“ findet ihr jetzt in der ARD-Mediathek.

Hack my Home

In der Coronapandemie wurden Küchen zu Büros umfunktioniert, Wohnzimmer wurden zum Klassenzimmer und Schlafzimmer zum Fitnessstudio. Vor allem das Büro bleibt bei vielen weiterhin zuhause, doch ausreichend Platz für alles, was die eigenen vier Wände jetzt erfüllen müssen, ist selten vorhanden. Das „Hack my Home“-Team entwickelt dafür maßgeschneiderte Lösungen. Vielleicht bekommt ihr durch die Show selbst auch neue Ideen für eigene DIYs. „Hack my Home“ könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

Was läuft heute?

