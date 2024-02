Was läuft heute? | Einstein und die Bombe, This is me… Now, Rock Chicks

Einstein und die Bombe

Die Geschichte vom Bau der Atombombe, erzählt aus Sicht des weltbekannten Physikers Albert Einstein. Das BBC-Dokudrama zeigt, wie der Pazifist Einstein sich entscheidet, die Amerikaner beim Bau der Atombombe zu unterstützen, nachdem er vor den Nazis geflohen ist. Die Doku „Einstein und die Bombe“ mit zahlreichen originalen Zitaten des berühmten Wissenschaftlers gibt es ab heute bei Netflix zu sehen.

This is me… Now — A Love Story

Fast 10 Jahre ist es her, dass Jennifer Lopez ihr letztes Album veröffentlicht hat. Jetzt ist sie ins Tonstudio zurückgekehrt und hat ihre neuen Songs in eine abstrakte Biografie eingearbeitet. Der Film zeigt entscheidende Punkte in Lopez’ Karriere und ihre Suche nach der wahren Liebe. „This is me… Now — A Love Story“ ist ab heute bei Prime Video zu sehen und zu hören.

Rock Chicks

Rock ’n’ Roll in den 1950er-Jahren, das waren Elvis Presley und Chuck Berry. Aber welche Rolle haben Frauen in dieser Zeit in der Musikszene gespielt? Die Musikdoku „Rock Chicks — I am not female to you“ widmet sich den Geschichten von sechs Frauen, die ihr Leben der Rockmusik verschrieben haben. Die Doku gibt es ab sofort bei Filmfriend.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.