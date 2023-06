Was läuft heute? | Eldorado – Alles, was die Nazis hassen, Hijack, Single Drunk Female

Eldorado – Alles, was die Nazis hassen

Im Berlin der 1920er-Jahre entdeckten viele queere Menschen neue Freiheiten. Dazu beigetragen hat unter anderem der Club Eldorado. Ein Ort mit viel Glamour und sexuellen Freiheiten – alle konnten so sein, wie sie wollten. Nach der Machtergreifung Hitlers musste der Club jedoch bald schließen und viele queere Menschen wurden in ihren neu gewonnenen Freiheiten eingeschränkt, verfolgt und ermordet. Die Dokumentation zeigt neu entdecktes Archivmaterial und Interviews mit Überlebenden. „Eldorado – Alles, was die Nazis hassen“ könnt ihr ab heute auf Netflix streamen.

Hijack

Auf dem Weg von Dubai nach London wird der Flug KA29 entführt. Sam Nelson (Idris Elba), ein erfahrener Unternehmensverhandler, versucht die Lage vor Ort zu entschärfen und herauszufinden, was die Entführer und Entführerinnen vorhaben. Dabei setzt er nicht nur sein Leben aufs Spiel, sondern das aller im Flugzeug. Die neue britische Thriller-Serie „Hijack“ könnt ihr ab heute auf Apple TV+ schauen.

Single Drunk Female

Trockene Alkoholiker werden in Filmen oft von alten Männern verkörpert. Das trifft auf Sam aus „Single Drunk Female“ nicht zu. In der ersten Staffel hat sie gerade ihren Entzug hinter sich und muss wieder zu ihrer Mutter ziehen. Mit 29 Jahren will Sam jetzt in der zweiten Staffel ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen und dabei am liebsten einige Schritte überspringen. Das klappt jedoch nicht ganz, wie sie sich das vorgestellt hat. Die zweite Staffel von „Single Drunk Female“ ist ab heute auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.