Bild: Elfen | Henrik Ohsten

Was läuft heute? | Elfen, Black Swan, Ooops! 2 – Land in Sicht

Klein und blutrünstig

Eine Familie gerät in ihrem Weihnachtsurlaub in einen blutrünstigen Kampf mit „Elfen“. Natalie Portman zerbricht im Psychothriller „Black Swan“ an dem starken Druck vor einer Premiere und in „Ooops! 2 – Land in Sicht“ kippt die Stimmung auf Noahs Arche.