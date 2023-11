Was läuft heute? | Elvira, The Suspect, Eine Billion Dollar

Elvira

Elvira arbeitet in einem Bordell am Empfang. Als plötzlich eine Sexarbeiterin verschwindet, hat nicht nur ihr Boss Køster ein Problem, sondern auch sie. Denn Elvira hat der verschwundenen Sexarbeiterin vorher erlaubt, ihre Schulden erst später zu bezahlen. Um ihren Fehler wieder gutzumachen, begibt sie sich auf die Suche. Die dänische Mini-Serie „Elvira“ gibt’s jetzt in der ZDF-Mediathek.

The Suspect

In der britischen Miniserie geht es um den Londoner Psychologen Joseph O’Loughlin. Nachdem er einen Mann davor bewahrt Selbstmord zu begehen, wird er im ganzen Land als Held gefeiert. Doch nachdem eine ehemalige Patientin von ihm stirbt, steht er im Verdacht, nicht nur ein Leben gerettet, sondern auch eins genommen zu haben. „The Suspect“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Eine Billion Dollar

Stellt euch vor, ihr seid von einem auf dem anderen Tag der reichste Mensch der Welt. Genau das passiert in der neuen Serie „Eine Billion Dollar“ dem Protagonisten John. Eigentlich ist er ein einfacher Fahrradkurier. Doch dann erbt er das größte Vermögen, das je vererbt wurde — eine Billion Dollar. Es gibt nur einen Haken: Das Geld ist an eine Aufgabe gebunden. Er soll das Geld sinnvoll investieren und damit die großen Probleme der Menschheit lösen. Die in Deutschland produzierte Serie „Eine Billion Dollar“ gibt es jetzt bei Paramount+.

