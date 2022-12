Was läuft heute? | Emily in Paris, Jack Ryan, Cyrano

Emily in Paris

Seit zwei Staffeln lebt „Emily in Paris“ und arbeitet dort für eine Marketingfirma. So langsam bekommt sie ihr Leben dort auf die Reihe. Doch in der Stadt der Liebe warten auch schwierige Entscheidungen auf sie. Unter anderem die große Frage: Liebe oder Karriere? Vor der steht Emily (Lily Collins) jetzt in der dritten Staffel. Die neuen Folgen „Emily in Paris“ könnt ihr ab heute auf Netflix schauen.

Jack Ryan

In der Serie „Jack Ryan“ geht es um den gleichnamigen CIA-Agenten Jack Ryan. Normalerweise spürt Jack Terroristen für den Geheimdienst auf. In der dritten Staffel ist er allerdings selber auf der Flucht vor der CIA, weil ihm fälschlicherweise vorgeworfen wird, in eine Verschwörung verwickelt zu sein. Die dritte Staffel „Jack Ryan“ könnt ihr jetzt bei Prime Video schauen.

Cyrano

In dem Film „Cyrano“ spielt Peter Dinklage einen Mann, der viele Talente hat. Unter anderem ist er ein begnadeter Poet und Schriftsteller. Trotz seiner Talente fehlt ihm das Selbstbewusstsein, um Roxanne seine Liebe zu gestehen. Er glaubt, aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit keine Chance bei ihr zu haben. Ihr könnt „Cyrano“ jetzt bei WOW sehen.

