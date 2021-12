Was läuft heute? | Emily in Paris, Merz gegen Merz, Hell or High Water

Emily in Paris

Neuer Job, neue Stadt und neues Leben – Emily malt sich ihre Zukunft in Paris in den buntesten Farben aus. Doch die Realität ist hart und die Franzosen sind auf den ersten Blick ziemlich unfreundlich. Doch nach und nach findet sie Anschluss und kommt vor allem ihrem Nachbarn Gabriel immer näher. Aber der hat eine Freundin, mit der Emily auch gut befreundet ist. Wie es mit der komplizierten Dreiecksgeschichte weitergeht, erfahrt ihr in der zweiten Staffel von „Emily in Paris“ auf Netflix.

Merz gegen Merz

Anne und Erik Merz sind seit Jahren verheiratet, aber eigentlich nur noch aus Gewohnheit. Es folgt die Trennung, die alles andere als einfach ist. Die dritte Staffel „Merz gegen Merz“ begleitet die beiden bei ihrem Trennungsjahr. Und da ist der gemeinsame Verkauf des Hauses noch eine der kleineren Herausforderungen. Was sonst noch auf die beiden wartet, seht ihr ab heute in der ZDF-Mediathek.

Hell or High Water

Zwei Brüder wollen die Zwangsversteigerung der Familienfarm verhindern und müssen dringend Geld auftreiben. Das geht am einfachsten, indem man Banken überfällt. Aber schnell sind ihnen auch die Texas Ranger auf den Fersen, doch Aufgeben ist für die beiden keine Option. „Hell or High Water“ läuft um 20:15 Uhr auf Arte oder ihr schaut es danach in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

