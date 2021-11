Was läuft heute? | Emma, Rückkehr nach Reims, Nelson Müllers Weizen-Report

Emma

Als junge Adlige hat Emma Woodhouse nicht viel auszustehen und da sie obendrein nicht auf den Kopf gefallen ist, nutzt sie ihre Zeit, um in den Beziehungsgeflechten der feinen Gesellschaft im England des 18. Jahrhunderts ordentlich zu kuppeln. Dabei rücken der unabhängigen Frau jedoch selbst die Verehrer auf die Pelle. Emma wird in der Jane-Austen-Verfilmung gespielt von „Queens Gambit“-Star Anya Taylor-Joy. Zu sehen jetzt bei Amazon Prime Video.

Rückkehr nach Reims

In seinem Erfolgsbuch „Rückkehr nach Reims“ beschreibt der Soziologe Didier Eribon seine Rückkehr in den Ort seiner Jugend und das familiäre Arbeitermilleu. Dabei gibt er einen intimen Einblick in die eigene Familiengeschichte und eine Abriss der französischen Arbeiterschaft von den 50er Jahren bis zum Rassemblement National. Als Doku mit eindrücklichem Archivmaterial gibt es „Rückkehr nach Reims“ jetzt in der ARTE-Mediathek.

Nelson Müllers Weizen-Report

Er ist mit Glyphosat gespritzt und das enthaltene Gluten sorgt für Verdauungsprobleme. Sternekoch Nelson Müller checkt, wie unser Weizen eigentlich produziert wird und warum er in den letzten Jahren immer mehr in Veruf gekommen ist. Dabei besucht er Landwirte und Bäcker. Sehen könnt ihr das Ergebnis in „Nelson Müllers Weizen-Report“ in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.