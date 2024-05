Bild: Eric | Foto: Ludovic Robert/Netflix

Was läuft heute? | Eric, Viktor Bringt‘s, Eine gute Mutter

Ein Monster zum Leben erwecken

In der Netflix-Miniserie „Eric“ sucht ein Vater nach seinem verschwundenem Sohn, in dem Prime-Original „Viktor Bringt‘s“ fängt ein Service-Techniker an mit seinem Sohn zu arbeiten, der eigentlich Philosophie-Student ist und in der Arte-Mediathek könnt ihr sehen, wie sich eine Frau in „Eine gute Mutter“ für ihre Familie aufopfert.