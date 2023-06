Was läuft heute? | Es gilt das gesprochene Wort, Pfahl in meinem Fleisch, Afghanistan

Es gilt das gesprochene Wort

Marion lernt im Urlaub den charmanten Baran kennen. Eigentlich hat sie kein Interesse an ihm und seiner Flirterei, aber er will unbedingt mit nach Deutschland kommen und endlich ein neues Leben starten. Damit das funktioniert, müssen die beiden heiraten – wenn auch nur zum Schein. Aber zurück in Deutschland warten eine Menge Herausforderungen auf die Frischvermählten. Das Drama „Es gilt das gesprochene Wort“ findet ihr bei Prime Video.

Pfahl in meinem Fleisch

Eddie und Leda arbeiten als Dragqueens in einem Nachtclub und haben beide eine Affäre mit dem Clubbesitzer. Eddies Vergangenheit ist ziemlich kompliziert und holt sie immer wieder ein. „Pfahl in meinem Fleisch“ ist ein etwas anderes Filmerlebnis und eine moderne, queere Interpretation der Ödipus-Geschichte. Ihr könnt das Endergebnis jetzt auf Mubi anschauen.

Afghanistan – Verlorenes Land

Im August 2021 haben sich die US-Truppen aus Afghanistan zurückgezogen. Die Bilder von Personen, die sich an Flugzeuge klammern, gingen damals um die Welt und haben für Schlagzeilen gesorgt. Die BBC-Doku „Afghanistan – Verlorenes Land“ schaut sich die Hintergründe des Einsatzes der USA an und erklärt, wie es zu diesem politischen Scheitern kommen konnte. Ihr könnt beide Teile jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

