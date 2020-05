Was läuft heute? | Es, Hollywood, The Big Lebowski

Hollywood

Raymond, Archie, Jack und Camille versuchen sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Hollywood durchzuschlagen. Die vier wollen sich als Drehbuchautor, Schauspielerin oder in der Regie einen Namen machen. Die Ups and Downs des Nachwuchses könnt ihr jetzt sehen. Die erste Staffel der amüsanten Mini-Serie ist auf Netflix abrufbar.

Es

Eine mystische Clownsfigur treibt in der amerikanischen Kleinstadt Derry ihr Unwesen. Kinder verschwinden dort immer wieder und lassen dabei nicht mehr als ein paar Körperteile zurück. Um den Fall aufzuklären, schließen sich sieben Schulfreunde zum „Klub der Loser“ zusammen. Doch die Kids wissen nicht, dass sie ihrem größten Alptraum begegnen werden. Der Film ist jetzt auf Joyn+ zu sehen.

The Big Lebowski

Der „Dude“ lebt eigentlich sein Traumleben: Kiffen, Bowling und Drinks mit seinen Kumpels. Das Ganze ändert sich schlagartig, als er mit einem Millionär verwechselt und überfallen wird. Eine verwirrende Hetzjagd beginnt, in der eine Million Dollar auf dem Spiel steht. Der Klassiker von den Coen-Brüdern läuft um 20:15 Uhr auf ZDFneo.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.