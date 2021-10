Was läuft heute? | Es, MaiThink X, Eine französische Mordsache

ES

In der Kleinstadt Derry verschwinden immer mehr Bewohner und Bewohnerinnen. Auch Bills kleiner Bruder George ist eines Tages plötzlich weg. Gemeinsam mit seinen Freunden macht sich Bill auf die Suche – und stößt auf ein gruseliges Monster. Pennywise, der meistens als Clown unterwegs ist, kann sich in jede denkbare Angst verwandeln und wird so für jeden zum lebenden Albtraum. Doch Bill schwört, den Clown zu vernichten. „ES“ könnt ihr nun auf Prime Video finden.

MaiThink X – Die Show

Mit ihrem Youtube-Channel „MaiLab“ wurde Mai Thi Nguyen-Kim zu einer Berühmtheit. Sie schafft es, komplizierte Themen verständlich zu erklären. Das darf sie in Zukunft auch in ihrer eigenen Show. Bei „MaiThink X“ geht es um Gesundheit, Ethik und vieles mehr. Doch der Spaß darf natürlich auch nicht fehlen. Jeden Sonntag könnt ihr auf ZDFneo die neueste Folge anschauen. Oder ihr schaut sie Online First in der ZDF-Mediathek.

Eine französische Mordsache

Ein vierjähriger Junge wird tot und gefesselt gefunden. Sofort beginnt die Suche nach einem Mörder, doch die bleibt lange ohne Ergebnis. Die Familie muss erstmal mit dem Verlust zurechtkommen. Immer wieder werden neue Menschen verdächtigt – auch die Mutter des Jungen. Die Serie „Eine französische Mordsache“ könnt ihr ab heute auf Starzplay streamen.

Was läuft heute?

