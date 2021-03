Was läuft heute? | Es war einmal im Irak, Godfather of Harlem, Lambs of God

Es war einmal im Irak

Als die USA und die „Koalition der Willigen“ dem Irak offiziell den Krieg erklärt, sind die Meinungen gespalten. Einige hoffen auf ein freies, westlicheres Leben ohne den Diktator Saddam Hussein. Doch andere bleiben ihrem Anführer teilweise bis zum Tod treu. Der Krieg und die folgende Besetzung haben das Land in einen bürgerkriegsähnlichen Zustand gestürzt. Die dreiteilige Dokureihe „Es war einmal im Irak“ rekonstruiert mit verschiedenen Berichten die ganze Geschichte und ihre weitreichenden Auswirkungen. Alle Teile könnt ihr jetzt bei Arte sehen.

Godfather of Harlem

Bumpy Johnson war in den 50er Jahren der mächtigste Mann in Harlem. Als eine Art afroamerikanischer Pate gewann er immer mehr an Macht und Einfluss. Doch dann landete er für zehn Jahre im Knast und bei seiner Rückkehr ist das Viertel nur noch ein Schatten seiner Selbst. Bumpy versucht jetzt mit allen Mitteln, seine Macht wiederzuerlangen und sucht sich dafür Verbündete, wie den radikalen Bürgerrechtler Malcom X. Die ersten beiden Staffeln von „Godfather of Harlem“ könnt ihr jetzt auf Disney+ anschauen.

Lambs of God

Die drei Nonnen Carla, Iphigenia und Margarita leben auf einer Insel ein abgeschiedenens Leben. Ganz im Sinne der Heiligen Agnes haben sie eine spezielle Verbindung zu ihren Schafen: In ihnen sehen die drei ihre wiedergeborenen Schwestern. Sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt, bis Pater Ignatius auftaucht. Der fordert die Schwestern dazu auf, die Insel zu verlassen. Doch um das zu verhindern, sind die Schwestern zu drastischen Maßnahmen bereit. Die Miniserie „Lambs of God“ startet heute um 21:40 Uhr auf ONE.

