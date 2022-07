Was läuft heute? | Escape from Mogadishu, Die in a Gunfight, Liken.Hassen.Töten

Escape from Mogadishu

Somalia 1991: Rebellen stürzen den langjährigen Diktator Siad Barre und ein brutaler Bürgerkrieg bricht aus. Vor diesem Hintergrund spielt sich noch eine andere Geschichte ab: Diplomatinnen und Diplomaten aus Nord- und Südkorea – eigentlich Erzfeinde – müssen sich zusammentun, um aus der Hauptstadt Mogadishu zu fliehen. Die Geschichte des Action-Thrillers „Escape from Mogadishu“ beruht auf wahren Begebenheiten. Streamen könnt ihr den Film jetzt bei Prime Video.

Die in a Gunfight

In der modernen Romeo-und-Julia-Geschichte treffen sich Mary (Alexandra Daddario) und Ben (Diego Boneta) nach Jahren wieder. Ihre alte Liebe entbrennt erneut, wie auch die alte Fehde zwischen ihren verfeindeten Familien. Aber diesmal droht der Streit zu eskalieren: Intrigen werden gesponnen, Auftrags-Killer angeheuert und Rachepläne geschmiedet. Mary und Ben wollen dem Ganzen so schnell wie möglich entfliehen. Den Action-Film „Die in a Gunfight“ könnt ihr ab jetzt bei WOW streamen.

Liken.Hassen.Töten

In der Doku „Liken.Hassen.Töten“ versuchen die beiden Journalisten Luca Zug und Alexander Spöri herauszufinden, wie und warum Jugendliche zu Attentäterinnen bzw. Attentätern werden. Ausgangspunkt ihrer Recherche ist das brutale Attentat 2016 in München. Damals tötete ein 18-jähriger Schüler in einem Einkaufszentrum neun Menschen, 20 wurden schwer verletzt. Er handelte aus rassistischen Gründen. Streamen könnt ihr die Doku „Hassen.Liken.Töten“ in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.