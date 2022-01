Bild: Undercover | Netflix

Was läuft heute? | Euphoria, Undercover, Black Beach

Zwischen Drogensucht und Herzschmerz

In „Euphoria“ kämpfen Teenager mit Drogen und Alltagssorgen, in der dritten Staffel Undercover schlüpfen verdeckte Ermittler zu tief in ihre Rollen und bei Black Beach entdeckt ein skrupelloser Geschäftsmann sein Gewissen.