Was läuft heute? | Everest, Der Denver Clan, September Mornings

Everest

Profibergsteiger Rob Hall (Jason Clarke) führt für viel Geld Laien auf den Mount Everest. Während der Besteigung trifft die Gruppe auf die Konkurrenz um Scott Fischer (Jake Gyllenhaal). Die beiden Guides schließen sich zusammen, um der Gruppe mehr Sicherheit für die Besteigung zu geben. Plötzlich zieht ein Unwetter auf und die Bergsteiger befinden sich in größter Lebensgefahr. Die Geschichte um den Aufstieg des Mount Everest beruht auf einer wahren Begebenheit, bei der viele Menschen ums Leben kamen. Den Abenteuerfilm „Everest“ könnt ihr heute um 23:30 Uhr im ZDF sehen.

Der Denver Clan (finale Staffel)

Auch in der Neuauflage der Kultserie aus den 80ern geht es um die konkurrierenden Familien Carrington und Colby. Beide gehören zu den wohlhabendsten Familien in Atlanta und nutzen ihre Machtpositionen für diverse Intrigen. Staffel vier endete mit dem vermeintlichen Tod von Protagonistin Fallon. Jetzt liegt sie im Koma. Die Ränkespiele der Familien gehen weiter, kommen jedoch mit der fünften Staffel zu einem Ende. Wer das nicht verpassen will, kann die letzte Staffel von „Der Denver Clan“ jetzt auf Netflix streamen.

September Mornings (Staffel 2)

Die brasilianische Serie handelt von der Transfrau Cassandra, die es endlich geschafft hat, sich ein Leben aufzubauen. Dann taucht unverhofft ihre Ex und der gemeinsame Sohn auf, von dem Cassandra bis dato nichts wusste. Im Laufe der ersten Staffel freundet sie sich langsam mit der Elternrolle an und will Verantwortung übernehmen. Doch in Staffel zwei stürzt sie die plötzliche Verantwortung in eine tiefe Existenzkrise. Cassandra beginnt, alles zu hinterfragen, und muss sich während eines gemeinsamen Roadtrips mit ihrem Sohn und der Ex zwangsläufig auch mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Cassandra wird von der transsexuellen Singer und Songwriterin Liniker gespielt, die in Brasilien ein Star ist. „September Mornings“ könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

Was läuft heute?

