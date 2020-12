Was läuft heute?

Every thing will be fine

Im Schneetreiben überfährt Tomas das Kind der alleinstehenden Mutter Kate. Obwohl sich die beiden nicht kennen, bringt sie dieser Schicksalsschlag zusammen. Der düster-tragische Film schafft es, den fragilen und traumatischen Weg von Tomas und Kate einzufangen, ohne dabei pathetisch zu werden. Anschauen könnt ihr das Ganze auf 3sat. Und zwar heute um 23:35 Uhr.

The Wilds

Bei einem Flugzeugabsturz strandet eine Mädchengruppe auf einer einsamen Insel. Dabei kommen grundsätzliche Fragen auf: Zum Beispiel, wie zur Hölle man dort überleben soll. Doch nicht nur die Gefahren der Natur und des Hungers drohen den acht Verschollenen. Auch innerhalb der Gruppe kommt es zu heftigen Konflikten. Die Auftaktstaffel von „The Wilds“ könnt ihr auf Amazon Prime sehen.

Hell on the Border

Bass Reeves war der erste Schwarze U.S. Marshall der Geschichte. Dass er es kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg nicht leicht hatte als Marshall in Arkansas, dürfte klar sein. „Hell on the Border“ zeigt seinen Lebensweg, vielleicht nicht immer nah an der Realität, aber mit einer Menge Action. Ab sofort könnt ihr den Film bei Sky sehen.

