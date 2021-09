Was läuft heute? | Everybody’s Talking About Jamie, Sex Education, Zerplatzt

Everybody’s Talking About Jamie

Jamie ist 16 und wird in der Schule gemobbt. Denn er ist schwul und sein größter Traum ist es, als Drag Queen zu performen. Unterstützung bekommt er von seiner Freundin Pritti und seiner Mutter; und aus der Drag-Szene. Kann Jamie sein Ziel verwirklichen und in Drag zum Schulball gehen? Den Film „Everybody’s Talking About Jamie“, der auf einer wahren Geschichte beruht, gibt’s jetzt im Programm von Amazon Prime Video.

Sex Education, Staffel 3

Die Moordale Highschool hat ihren Ruf weg: Schülerinnen und Schüler wie Otis und Maeve bieten unter der Hand Sexualberatung an, Chlamydien breiten sich aus und der Schulleiter ist völlig überfordert. In der neuen Staffel von „Sex Education“ kommt eine neue Schulleiterin, die endlich für Ruhe und Ordnung sorgen will. Doch so schnell nehmen die Geschichten rund um Sex, Liebe und Beziehungen kein Ende. Wie geht es außerdem zwischen Otis und Maeve weiter? Das erfahrt ihr ab sofort bei Netflix.

Zerplatzt

Unglaublich, aber wahr: An dieser Highschool zerplatzen auf einmal Schüler wie Luftballons. Alle sind in Aufruhr. Nur Mara und Dylan nehmen es gelassen. Sie sind frisch verliebt und leben ganz nach dem Motto: Carpe diem. Denn wer weiß schon, wer als nächstes zerplatzt? Die explosive Fantasy-Komödie läuft heute bei Sky Cinema.

