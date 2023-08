Was läuft heute? | Everyone is f*cking crazy, Cruel Summer, Die Welt im Dürrestress

Everyone is f*cking crazy

Diese Serie dreht sich um mentale Gesundheit bis hin zu Suizid. Derya, Malik, Chloë und Schröder sind alle in Behandlung bei Dr. Thomalla. Als die Therapeutin tot vor ihrem Haus aufgefunden wird, beschließen die vier, ihre Therapie in Eigenregie fortzuführen. Das hat ungeahnte Folgen, führt aber auch zu neuen Freundschaften. Die achtteilige Serie „Everyone is f*cking crazy“ könnt ihr ab heute in der ARD-Mediathek streamen.

Cruel Summer — Staffel 2

Nachdem in der ersten Staffel der Anthologie-Serie die Geschichte von Jeanette und Kate erzählt wurde, geht’s in der zweiten Staffel „Cruel Summer“ um Megan und Isabella und den Anfang und das Ende ihrer Freundschaft. Zwischen der Austauschschülerin Isabella und ihrer Gastschwester Megan läuft es super, bis die beiden plötzlich die Hauptverdächtigen in einem Mordfall sind: Einer ihrer Freunde wird tot aus dem See gefischt, und sowohl Megan als auch Isabella haben dunkle Geheimnisse. Die neuen Folgen „Cruel Summer“ findet ihr jetzt bei Prime Video.

Die Welt im Dürrestress

Die Folgen des Klimawandels sind weltweit spürbar: Extremwetterereignisse, Hitze und Trockenheit nehmen zu. Immer wieder wird von Dürren gesprochen, von denen Menschen in verschiedenen Regionen der Erde betroffen sind. Über den gesamten August beschäftigen sich verschiedene ZDF-Formate mit dem Thema Dürre, den Folgen, aber auch möglichen Lösungen. Online in der ZDF-Mediathek gibt’s die Beiträge von Sendungen wie „plan b“, „auslandsjournal“ oder „frontal“ gebündelt in der Rubrik „Die Welt im Dürrestress“.

