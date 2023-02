Was läuft heute? | Everything Everywhere All At Once, Robe of Gems, Marc Márquez – ALL IN

Everything Everywhere All At Once

Eigentlich wollte Waschsalon-Besitzerin Evelyn nur zum Finanzamt, um die Steuer zu machen. Doch als eine alternative Version ihres Mannes auftaucht, muss sie das Multiversum rettet. Die verrückte Action-Komödie konnte schon zum Kinostart Fans und die Presse überzeugen. Jetzt ist der Film bei den Oscars 2023 in elf Kategorien nominiert, unter anderem Michelle Yeoh als „Beste Hauptdarstellerin“. „Everything Everywhere All At Once“ gibt es ab heute auf WOW und Sky Cinema.

Robe of Gems

Für Fans von Indie-Filmen gibt es Neues auf MUBI. In dem Drama „Robe of Gems“ zieht Isabel in die alte Villa ihrer Mutter nach Mexiko. Kurz danach verschwindet die Tochter ihrer Arbeitskollegin. Die Frauen machen sich auf die Suche und komm schnell den örtlichen Gangs auf die Schliche. Der Film wurde 2022 mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet. „Robe of Gems“ gibt es ab heute auf MUBI.

Marc Márquez — ALL IN

Rennfahrer Marc Márquez gehört zur Elite des Motorradrennsports. Doch als 2020 der damals 29-Jährige die Welt mit einem Unfall geschockt hat, war lange nicht klar, wie es weitergeht. In der Doku-Serie „Marc Márquez — ALL IN“ wird Márquez Genesungsprozess nach seinem Unfall gezeigt und wie er sich wieder zurück an die Spitze gekämpft hat. Alle drei Teile von „Marc Márquez – ALL IN“ gibt es auf Prime Video.

