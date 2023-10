Was läuft heute? | Evil Dead Rise, Iosi, der Spion voller Reue, Doppelhaushälfte “Quarantäne”

Evil Dead Rise

Im Horrorfilm „Evil Dead Rise“ wird Ellie (Alyssa Sutherland) von einem Fluch heimgesucht und verwandelt sich in einen blutrünstigen Zombie. Ihre Blutsucht macht nicht mal vor ihren eigenen Kindern Halt. Nur ihre Schwester Beth (Lily Sullivan) scheint Zombie-Mom Ellie aufhalten zu können. „Evil Dead Rise“ könnt ihr ab sofort bei WOW streamen.

Iosi, der Spion voller Reue — Staffel 2

In der argentinischen Agentenserie „Iosi, der Spion voller Reue“ geht es um den Doppelagenten Iosi Peres, der gleichzeitig für den argentinischen Geheimdienst und den israelischen Mossad arbeitet. Zumindest glauben das seine Gegner. In Staffel 2 vertraut er sich mit seiner Geschichte einer Journalistin an und macht damit einen verheerenden Fehler. Die Serie beruht auf wahren Begebenheiten. Staffel 2 von „Iosi, der Spion voller Reue“ findet ihr ab sofort bei Prime Video.

Doppelhaushälfte: „Quarantäne“

Die Comedy-Serie „Doppelhaushälfte“ spielt im Berliner Umland, wo sich zwei sehr ungleiche Familien ein Doppelhaus teilen. Im Halloween-Special gibt es auf einmal ein neuartiges Virus, vor dem man sich auf jeden Fall schützen muss. Klingt nach Corona, aber was wäre ein Halloween-Special ohne Zombies. Die beiden Folgen des Halloween-Specials „Doppelhaushälfte: Quarantäne“ gibt es ab sofort in der ZDF-Mediathek.

